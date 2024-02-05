Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии

Российские ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выявили основные признаки предрасположенности к гипертонии и высокому кровеносному давлению. Данные исследования были опубликованы в научном издании «Вавиловский журнал генетики и селекции».

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Учение изучили метод стресс-чувствительной гипертонии на крысах. В рамках исследования было определено 56 метаболитов, влияющих на давление. Так, генетики составили «метаболический портрет», способный в будущем помочь выявить основные маркеры, способствующие повышению давления.

По словам ученых, каждое проявление гипертонии уникально, при этом влиять на нее может как генетическая предрасположенность, так и стиль жизни. Поэтому в «метаболический портрет» вошла и генетика, и стрессовый фактор, следует из материала.

Ученые выяснили, что у людей с нестабильным кровяным давлением риск сердечного приступа и инсульта может быть повышен. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal.