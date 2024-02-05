Ученые рассказали о пользе кофе в профилактике фиброза печени
Кофеин, содержащийся в кофе, оказывает благотворное влияние на состояние печени. Об этом заявили ученые, которые проанализировали данные 4,5 тыс. взрослых американцев, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания и проходивших эластометрию.
Как оказалось, у людей, кто выпивал три-четыре чашки кофе в день ткани органа мягче и эластичнее. Это указывает на сниженный риск развития фиброза печени.
Правда, отметили эксперты, такой эффект оказывает только тот напиток, в котором содержится кофеин.
Также эксперты напомнили, что данные подтверждены исследованием ученых из Великобритании. Как оказалось, употребление трех и более чашек кофе в день снижает вероятность развития хронических заболеваний печени на 20%, а также риск смерти от этой патологии на 49%.
Ранее специалист по спортивной диетологии Эми Гудсон рассказала, сколько нужно выпивать воды в сутки, чтобы похудеть. Также сообщалоось, что сжиганию жира способствует кофе.