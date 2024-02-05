Генная терапия успешно вылечила опасное наследственное заболевание

Ученые Оклендского университета, Медицинского центра Амстердамского университета и больниц Кембриджского университета успешно вылечили более десяти пациентов с опасным наследственным заболеванием с помощью терапии NTLA-2002 на основе технологии CRISPR/Cas9. Подробнее об этом рассказывается в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

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Система CRISPR изначально была выявлена у прокариотических организмов (бактерий и архей), которые используют ее в качестве защиты против вирусов. Она представляет собой фрагменты ДНК, аналогичные последовательностям ДНК у вирусов, которые кодируют короткие цепочки РНК. Эта РНК указывает специальному белку-ферменту Cas, где в геноме вторгшегося вируса произвести разрез, чтобы обезвредить его. Ученые приспособили эту систему для разработки новых методов редактирования генома.

В новом исследовании технология CRISPR/Cas9 была использована для воздействия на ген KLKB1, который отвечает за выработку прекалликреина в плазме. В ходе испытания препарат вводили в организм в виде однократной инфузии в течение двух-четырех часов. В результате общий уровень этого гликопротеина в плазме снижается на 95 процентов, что эффективно предотвращает приступы наследственного ангионевротического отека.

Пациенты из первоначального исследования будут находиться под наблюдением в течение следующих 15 лет, чтобы ученые могли продолжить оценивать долгосрочную безопасность и эффективность вмешательства. В настоящее время проводится более крупное и надежное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание фазы II, а исследование фазы III планируется начать во второй половине 2024 года.