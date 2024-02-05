Science: белок VEGF-A способствует восстановлению легких после вирусной инфекции

Восстановление выработки белка VEGFA с помощью особых молекул способствует восстановлению кровеносных сосудов легких после гриппа или коронавируса. Испытания на животных показали, что эта стратегия улучшает работу их легких. Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

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В предыдущей работе ученые обнаружили, что отсутствие белка TGFBR2 останавливает активацию белка VEGF-A. Это ухудшало способность клеток кровеносных сосудов легких размножаться.

В новом исследовании биологи разработали липидные наночастицы для доставки мРНК VEGFA в клетки сосудов легких. Их протестировали на животных. Исследователи наблюдали у них повышение уровня кислорода, а некоторые особи даже смогли быстрее восстановить вес после повреждения легких вирусной инфекций. Также у них было меньше рубцов в легких.

Ученые считают, что их разработка может быть эффективна для восстановления легких не только после вирусов, но и при эмфиземе и хронической обструктивной болезни легких — заболеваниях, характерных для курильщиков. Однако для подтверждения потребуется протестировать платформу доставки VEGFA в других типах клеток легких.