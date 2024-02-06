Доказано: игра на музыкальном инструменте или пение в хоре улучшают работу мозга

Родители отдают своих детей в музыкальную школу не просто так. Уже научно доказано, что обучение игре на музыкальном инструменте связано с лучшими достижениями в учёбе, с улучшением когнитивных способностей и интеллекта у ребёнка. Но как это влияет на дальнейшую жизнь человека?

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Недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в «Международном журнале гериатрической психиатрии», показало, что люди среднего и старшего возраста, которые занимались в детстве музыкой, обладали лучшей памятью и исполнительными функциями (способность к сосредоточению внимания на задачах, планированию и самоконтролю), чем менее музыкальные участники.

Для игры на музыкальном инструменте важна хорошая память, а также исполнительные функции. Всё это также улучшает когнитивные способности человека.

Musicnotes

В рамках исследования имело значение то, играют участники на музыкальных инструментах до сих пор или играли на них только раньше. У тех, кто в настоящее время всё ещё занимался музыкой, были самые высокие когнитивные способности.

Но что насчёт пения? Приносит ли оно такую же пользу мозгу, как игра на музыкальном инструменте? Результаты исследования показали, что пение может улучшить исполнительные функции, но не память. При этом петь можно и хоре. Известно, что участие в социальной деятельности полезно для мозга.

Что касается прослушивания музыки, то учёные не обнаружили связи между ним и улучшением когнитивных способностей.