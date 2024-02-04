Уникальные методики лечения рака разработали ученые

Победить онкологию и найти лекарство от рака — звучит как мечта. Над этой проблемой бьются врачи всего мира. И, кажется, что российским ученым удалось приблизиться к осуществлению этой мечты. Об этом стало со ссылкой на «Известия» стало известно телеканалу 360.

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В России врачи и ученые активно работают над разработкой новых методов и препаратов для борьбы с этим заболеванием. В СПбПУ был разработан метод стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже при меланоме. Этот метод позволяет направлять радиацию на пораженные опухолью ткани, минимизируя воздействие на здоровые клетки. Это может значительно продлить жизнь пациентов.

Кроме того, специалисты вуза работают над созданием препарата на основе изотопа радия-223. Этот препарат может быть использован для лечения рака груди.

Сотрудники Центра радиологии имени Гранова разрабатывают препарат, который создает капсулу вокруг раковых клеток, предотвращая их распространение на здоровые ткани. Этот препарат находится на стадии доклинических испытаний. Все эти разработки могут значительно улучшить прогноз и качество жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.