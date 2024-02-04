Найдены неандертальцы с туберкулезом: их заражали буйволы

Анализ древних костей выявил первые известные случаи туберкулеза у неандертальцев, что ставит вопрос о его роли в их вымирании.

© Ferra

Впервые ученые выявили туберкулез у неандертальцев благодаря анализу ДНК костей двух особей, найденных в Венгрии. Открытие, опубликованное в журнале Tuberculosis, свидетельствует о том, что туберкулез мог представлять значительную опасность для здоровья этих древних людей, что, возможно, способствовало их окончательному исчезновению около 30 000 лет назад.

На костях взрослой женщины и ребенка были обнаружены явные поражения скелета, характерные для туберкулезной инфекции. Дальнейший анализ подтвердил наличие ДНК Mycobacterium tuberculosis и характерных генных последовательностей. Интересно, что свидетельства наличия туберкулеза у бизонов того же периода позволяют предположить, что неандертальцы могли заразиться этой болезнью, охотясь и употребляя в пищу инфицированных животных.

Это исследование не только расширяет наши представления о здоровье неандертальцев, но и открывает новые возможности для изучения их вымирания. Несмотря на необходимость проведения дополнительных исследований, связь между туберкулезом и популяциями неандертальцев представляет собой убедительную гипотезу, заслуживающую дальнейшего изучения.