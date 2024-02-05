Найден самый энергичный способ похудеть без особых усилий

В рамках исследования авторы оценили состояние 646 взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Они обнаружили, что регулярные танцы в течение как минимум трёх месяцев улучшают композицию тела за счёт снижения индекса массы тела (ИМТ) и количества жира. Причём более творческие танцы, такие как джаз и хип-хоп, приводят к лучшим результатам, чем традиционные, например, балет.