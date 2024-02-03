Хирург Катков назвал шесть пластических операций, которые сложно рассекретить

Гармоничный образ с сохранением природной индивидуальности — то, на что сегодня делают ставку современные пластические хирурги и большинство пациентов. Какие операции проводятся так ювелирно, что не оставляют следов вмешательства, «Вечерняя Москва» узнала у пластического и реконструктивного хирурга Александра Каткова.

© Вечерняя Москва

Спейслифтинг

По его словам, процедуру спейслифтинга можно применить на отдельных проблемных зонах — например, на носогубных складках, слезных бороздах или зоне «брылей», или сразу поработать с лицом полностью, задействовав пространства в зоне щек, скул, уголков рта.

Подобная подтяжка считается малоинвазивной методикой, во время проведения операции хирург обеспечивает доступ к пространствам через небольшие разрезики за козелком уха и в волосистой части головы. Это позволяет скрыть любые следы вмешательства.

«С возрастом ухудшается качество коллагеновых и эластиновых волокон, соединительные ткани под действием гравитации начинают растягиваться и провисать. Именно с этим глубинным smas-слоем стали работать многие хирурги, но настоящий прорыв удалось совершить австралийцу Брайану Мендельсону, который выделил основные «спейсы» (пространства) и доказал, что продлить молодость можно простым способом: ушить эти пространства, появляющиеся с возрастом, и восстановить растянувшиеся связки», — рассказал Катков.

Методика в сравнении с другими лифтинговыми процедурами отличается тем, что ткани перераспределяются, а не натягиваются. Именно это позволяет сохранить естественную мимику, натуральную красоту и вместе с тем визуально сбросить несколько лет, уточнил специалист.

Пьезоринопластика

Пьезоринопластика — это инновационная технология, которая помогает проводить коррекцию носа наименее травматичным способом и с достаточно быстрым периодом реабилитации, пояснил хирург.

Плюсы ультразвуковой пьезоринопластики:

отсутствие травмирования мягких тканей;

высокая точность во время работы на костной ткани;

минимальное количество послеоперационных отеков.

«Квалифицированный хирург во время проведения пьезоринопластики может не только добиться эстетической привлекательности носа, но также исправить перегородку, а значит, восстановить правильное носовое дыхание и решить проблему с ночным храпом», — отметил Катков.

Блефаропластика

Еще один эффективный способ омоложения как для мужчин, так и для женщин любого возраста, по мнению эксперта — блефаропластика:

«При проведении процедуры хирург уменьшает или перераспределяет жировые грыжи, убирает лишнюю кожу, восстанавливает тонус мышц, разглаживает рельеф зоны вокруг глаз и делает переход от нижнего века к щеке более плавным. Показания к проведению операции могут появиться и в более молодом возрасте, если, например, анатомически присутствуют грыжи на нижних веках без избытка кожи. В этой ситуации хирург проводит операцию трансконъюктивальным методом»

Методика проведения операции исключает какие-либо следы вмешательства спустя месяц. Мини-разрезы в складке века или под нижними ресницами становятся незаметными, тонкая кожа вокруг глаз заживает, не оставляя рубца. Благодаря современному подходу кроме области вокруг глаз можно значительно улучшить и «смежные» — внешние уголки, брови, малярную зону, объяснил врач.

Эндоскопическая маммопластика

Эта методика может привлечь как молодых женщин, которые планируют стать мамами в будущем, так и тех, кто хочет улучшить форму и размер груди или скорректировать ее после родов, подчеркнул Катков. Среди плюсов процедуры он выделил следующие:

Хирург полностью контролирует ход операции через эндоскопическое оборудование.

Четкая картинка на экране позволяет точно определить место для импланта и работать, не травмируя ткани и не задевая сосуды через мини-разрез в зоне подмышечной впадины.

Пациентка получает желаемый размер и форму, сохраняя самое главное — естественность и натуральность.

Поскольку никаких травм ткань молочной железы не получает, молочные железы совершенно не травмируются, в дальнейшем на лактацию это не повлияет.

Методика подойдет девушкам с едва заметной складкой под грудью — в этом случае другой доступ для установки импланта оставит след.

Длительный период восстановления отсутствует, как и следы после проведения операции.

Лобно-височный лифтинг

Очень востребованная операция, которая также проводится при помощи эндоскопа. Этот малоинвазивный способ идеально подходит для омоложения лица, заметил хирург:

«Суть методики — приподнять верхнюю треть лица в более высокое положение, которое свойственно молодому возрасту, а заодно избавить пациентку от морщин и заломов. Мини-разрезы выполняются в зоне волос, сосуды и нервы не повреждаются, процесс операции также тщательно контролируется с помощью эндоскопа и проводится максимально деликатно. Если после проведения эндоскопического лифтинга брови приняли более высокое положение, чем нужно — не стоит паниковать. Это последствия гиперкоррекции — спустя несколько недель все вернется на правильное место»

Липофилинг

По словам специалиста, коррекция возраста и омоложение подобным способом многим интересны из-за отсутствия подготовки и послеоперационного периода:

«Свои жировые клетки обрабатываются специальным способом и после этого инъекционно вводятся в зоны, которые нужно скорректировать. Как правило, это щеки, скулы, носогубная зона, височная область, нижние веки, губы. Если методика проведена с правильно рассчитанными пропорциями, собственные клетки приживаются и способны восстановить тонус тканей, придать «молодой» объем, и результатом станет живое, естественное лицо без отеков и натянутости»

Липофилинг прекрасно сочетается с другими методиками по омоложению, сообщил врач:

«Например, с блефаропластикой и спейслифтингом. Если лицо уже потеряло свои природные очертания, так можно добиться более яркого антивозрастного эффекта»