ASCCB: пищевая добавка E234 уничтожает полезную микрофлору в организме

Американские микробиологи из Чикагского университета выяснили, что широко применяемый в пищевой промышленности консервант низин может угнетать полезные бактерии в нашем кишечнике. Исследование опубликовано в научном журнале ASC Chemical Biology (ASCCB). Низин представляет собой лантипептид — вещество, которое микробы выделяют для борьбы друг с другом. Лантипептиды также называют лантибиотиками за их сильное антибактериальное действие.

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Низин под обозначением E234 используют при производстве пива, колбасы, различных соусов и другого продовольствия. Исследователи изучили общедоступную базу данных геномов кишечных бактерий человека и идентифицировали гены, отвечающие за производство шести различных кишечных лантибиотиков, которые очень похожи на низин.