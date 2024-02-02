Названы признаки развития неизлечимого заболевания суставов

Основными признаками появления недуга Лапа назвала увеличение лимфоузлов, утомляемость, небольшое повышение температуры тела, резкое похудение, а также тугоподвижность. Кроме того, сюда она также отнесла болезненность, припухлость или покраснение одного или нескольких суставов.