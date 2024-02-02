Утомляемость и температура: названы признаки развития неизлечимого заболевания суставов
Врача-терапевт высшей квалификации Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Р. Н. Людмила Лапа в ходе беседы с «Вечерней Москвой» назвала основные признаки развития неизлечимого заболевания суставов — ревматоидного артрита (РА).
Это хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани, которое характеризуется системным поражением внутренних органов и повреждением суставов.
Основными признаками появления недуга Лапа назвала увеличение лимфоузлов, утомляемость, небольшое повышение температуры тела, резкое похудение, а также тугоподвижность. Кроме того, сюда она также отнесла болезненность, припухлость или покраснение одного или нескольких суставов.
Хуже всего то, что болезнь отличается хроническим течением. Если пренебречь своевременным лечением, то состояние пациента начнет быстро ухудшаться, предупредила медик. РА может негативным образом сказываться на работе нервной и дыхательной систем. Также болезнь поражает сердечно-сосудистую систему.