Ученые напомнили о вреде алкоголя для сердца

На протяжении нескольких лет ученые исследуют воздействие спиртного на сердце. Если некоторые работы говорят, что красное вино в небольших дозах улучшает работу сердечной мышцы, другие исследования опровергают это утверждение, заявляя, что долгосрочных рандомизированных исследований на эту тему проведено не было.

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Теперь ученые попытались выяснить, какая доза все же считается вредной для сердца. Как сообщает JAMA Network Open, 21 или более порций в неделю негативно сказываются на работе этого органа, что многократно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но также специалисты обнаружили, что риск остаётся повышенным и при употреблении от 7 до 14 порций алкоголя в неделю.

Кроме того, оказалось, что спиртное за счет содержания пустых калорий может привести к ожирению и диабету, гипертонии и инсульту и сердечным приступам.