Ученые напомнили о вреде алкоголя для сердца
На протяжении нескольких лет ученые исследуют воздействие спиртного на сердце. Если некоторые работы говорят, что красное вино в небольших дозах улучшает работу сердечной мышцы, другие исследования опровергают это утверждение, заявляя, что долгосрочных рандомизированных исследований на эту тему проведено не было.
Теперь ученые попытались выяснить, какая доза все же считается вредной для сердца. Как сообщает JAMA Network Open, 21 или более порций в неделю негативно сказываются на работе этого органа, что многократно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но также специалисты обнаружили, что риск остаётся повышенным и при употреблении от 7 до 14 порций алкоголя в неделю.
Кроме того, оказалось, что спиртное за счет содержания пустых калорий может привести к ожирению и диабету, гипертонии и инсульту и сердечным приступам.
Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рост численности населения с ожирением. Отмечается, что в минувшем году 8900 россиян прошли хирургические процедуры от ожирения.