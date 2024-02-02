У больных алкоголизмом выявлены признаки биологического старения мозга

Алкоголизм ведёт к раннему старению мозга. Это выяснили учёные Калифорнийского университета (США), проанализировав образцы мозга, взятые после смерти, и прижизненные образцы крови пациентов, страдавших алкоголизмом.

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Злоупотребление алкоголем ведёт к психическим расстройствам, а также связано с развитием разных болезней и ранней смертностью. На биологическое старение организма и мозга в частности влияют патологические процессы.

Анализ биомаркеров, взятых из различных биобанков, проводили с помощью линейных регрессионных моделей с поправкой на возраст, пол, курение. Исследование подтвердило, что при алкоголизме происходит ускоренное биологическое старение мозга.