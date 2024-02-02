У больных алкоголизмом выявлены признаки биологического старения мозга
Алкоголизм ведёт к раннему старению мозга. Это выяснили учёные Калифорнийского университета (США), проанализировав образцы мозга, взятые после смерти, и прижизненные образцы крови пациентов, страдавших алкоголизмом.
Злоупотребление алкоголем ведёт к психическим расстройствам, а также связано с развитием разных болезней и ранней смертностью. На биологическое старение организма и мозга в частности влияют патологические процессы.
Анализ биомаркеров, взятых из различных биобанков, проводили с помощью линейных регрессионных моделей с поправкой на возраст, пол, курение. Исследование подтвердило, что при алкоголизме происходит ускоренное биологическое старение мозга.
Работа учёных опубликована в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.
В Минздраве РФ заявили, что в России нет значительного роста алкоголизма.