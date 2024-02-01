В Сеченовском университете разработали перчатку для борьбы со спастичными сокращениями мышц руки
В стенах Первого Московского медицинского университета им. И. М. Сеченова создана специальная физиотерапевтическая перчатка для устранения в мышцах кистей рук спастических сокращений, вызванных нарушениями связей между головным мозгом и конечностями. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
«Сейчас для качественной физиотерапии при спастичности мышц необходима помощь специалиста, устройство же даст возможность проводить манипуляции в автоматическом режиме. Работа велась в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»», - рассказали в университете.
Термин «спастичность» подразумевает стойкое патологическое повышение тонуса мышц, вызванное расбалансированием импульсов, посылаемых головным и спинным мозгом к органам человека. При данной патологии человеческие мышцы начинают непроизвольно сокращаться, напрягаться, что приводит к боли, спазмам и сильному дискомфорту в организме.
Наиболее распространенными причинами спастических сокращений становятся последствия инсульта, детского церебрального паралича и ряда других неврологических заболеваний. Например, кисти рук, пораженные спастикой, остаются в сокращенном состоянии, что лишает человека возможности нормального владения конечностью и вызывает порой сильную боль в руке.