В Сеченовском университете разработали перчатку для борьбы со спастичными сокращениями мышц руки

В стенах Первого Московского медицинского университета им. И. М. Сеченова создана специальная физиотерапевтическая перчатка для устранения в мышцах кистей рук спастических сокращений, вызванных нарушениями связей между головным мозгом и конечностями. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

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«Сейчас для качественной физиотерапии при спастичности мышц необходима помощь специалиста, устройство же даст возможность проводить манипуляции в автоматическом режиме. Работа велась в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»», - рассказали в университете.

Термин «спастичность» подразумевает стойкое патологическое повышение тонуса мышц, вызванное расбалансированием импульсов, посылаемых головным и спинным мозгом к органам человека. При данной патологии человеческие мышцы начинают непроизвольно сокращаться, напрягаться, что приводит к боли, спазмам и сильному дискомфорту в организме.