Кимчи уменьшило риск ожирения и диабета

Употребление до трех порций кимчи в день может уменьшить количество жира в области живота, что потенциально снижает риск развития диабета. Это показали ученые Университета Чунг Анг в Южной Корее, которые опубликовали статью в журнале BMJ Open.

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Специалисты проанализировали данные 115 726 участников в возрасте 40-69 лет, принявших участие в исследовании Health Examinees в Корее. Ожирение определялось как индекс массы тела более 25 килограмм на рост в квадрате (в метрах), а абдоминальное ожирение определялось как окружность талии более 90 сантиметров у мужчин и более 85 сантиметров у женщин. Потребление кимчи оценивалось с помощью опросника частоты приема пищи.

У мужчин потребление 1-3 порций кимчи в день было связано с более низкой распространенностью ожирения. Кроме того, у мужчин, которые потребляли больше всего кимчи-бэчу (кимчи из капусты), вероятность абдоминального ожирения была на 10 процентов ниже. Участники, которые потребляли кимчи из белой редьки, вероятность снижалась на 8 процентов у мужчин и 11 процентов у женщин.