Почему при похудении нельзя ориентироваться на индекс массы тела

Большинство учёных из Гарварда и врачей призывают людей к более целостному подходу к похудению. По их словам, индекс массы тела — это лишь один из множества факторов, которые нужно учитывать при оценке веса и здоровья человека.

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В июле 2023 года Американская медицинская ассоциация заявила, что индекс массы тела — это несовершенный способ измерения количества жира в организме в клинических условиях. Отчасти это связано с тем, что такой метод не учитывает различия между расовыми и этническими группами, пол, возраст.

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Впервые индекс массы тела стал широко использоваться в 1930-х и 1940-х годах. Причём не врачами, а представителями страховых компаний.

Тем не менее учёные отмечают, что индекс массы тела сам по себе очень упрощён. К примеру, по этому показателю нельзя узнать уровень холестерина, сахара в крови, нельзя понять, как работает печень, как человек в целом двигается и функционирует.

Другие специалисты подчёркивают, что индекс массы тела не разделяет жировую и мышечную массу тела человека и не даёт информации о распределении жира в организме. Индекс массы тела всегда нужно поэтому интерпретировать вместе с другими параметрами: кровяным давлением, уровнем сахара в крови и пр.