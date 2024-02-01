Тегеранский университет: нарушения зрения могут вызвать депрессию

По мнению специалистов, проблемы со зрением связаны с депрессивным состоянием и тревогой из-за того, что люди с нарушениями зрения и слепотой испытывают переживания о необходимости жизни с инвалидностью, а также редко участвуют в социальной деятельности и не уделяют достаточное количество времени для физической активности.