Создано приложение для слепых, помогающее находить автобусные остановки

Команда ученых из центра лечения и исследований глаз Массачусетского университета, аффилированного с Гарвардом, разработала приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием All_Aboard. Оно предназначено для использования в сочетании с навигационными приложениями на основе GPS, такими как Google Maps.

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Пользователи начинают, используя другое приложение для определения приблизительного местоположения автобусной остановки, а затем открывают All_Aboard. Приложение, обученное на примерно 10 000 изображениях автобусных остановок в городе, использует глубокую нейронную сеть для визуального распознавания знака целевой остановки на расстоянии до 15 метров. Ориентируя пользователя с помощью звуковых сигналов, меняющих тональность и скорость при приближении к остановке, All_Aboard позволяет людям с ограниченным зрением более точно находить автобусные остановки.