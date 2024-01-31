Ученые внедрили виртуальную реальность в терапию для паллиативных пациентов

Китайские исследователи протестировали новую релаксационную терапию на 128 добровольцах из паллиативного отделения. Особый метод сочетает стандартную релаксацию — диафрагмальное дыхание — и просмотр видео с углом обзора в 360° через гарнитуру виртуальной реальности. Оказалось, что новая терапия улучшает эмоциональное и физическое состояние пациентов практически в два раза эффективнее, чем традиционная. В будущем ученые исследуют долгосрочные последствия виртуальной релаксации. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Virtual Reality.

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Паллиативная помощь предназначена для людей, столкнувшихся с неизлечимыми заболеваниями. Врачи проводят медицинские вмешательства, психологическую терапию и другой уход, позволяющий избавить пациентов от тяжелых симптомов. Важную роль в паллиативной помощи играет релаксационная терапия. С ее помощью больные могут расслабиться, снизить тонус мышц и уровень стресса. Как правило, релаксация действует через дыхание диафрагмой: оно позволяет увеличить объем вдыхаемого легкими воздуха и нормализовать работу организма на всех уровнях.

В 2020 году китайские ученые разработали новый вид расслабляющей терапии — FLOW-VRT-релаксация. Она сочетает в себе стандартные методы — диафрагмальное дыхание — и просмотр успокаивающего панорамного видео с углом обзора в 360°, воспроизводимого через гарнитуру виртуальной реальности. С ноября 2022 по сентябрь 2023 года исследователи выбрали 128 взрослых добровольцев с неизлечимой стадией рака. Паллиативные пациенты случайным образом распределились на две группы: в одной занимались FLOW-VRT-релаксацией, а в другой — стандартной терапией.

Для первой группы больных ученые отобрали восемь видеороликов. Каждый из них длился 10 минут и сопровождался спокойной музыкой, которую слушали и пациенты второй группы. Участники с FLOW-VRT-релаксацией выбирали себе видео из небольшого списка и могли наблюдать за тем, чего не видели никогда раньше, — например, за цветением сакуры в Японии.

«Погружаясь в виртуальную среду, некоторые пациенты выражали чувство благоговения и удивления. Другие испытывали радость, волнение и благодарность за возможность исполнить свои желания, или чувство расширения возможностей», — рассказал Олив Ву, ведущий автор исследования из Гонконгского университета.

Затем ученые оценили эффективность лечения с помощью кантонской версии Эдмонтонской системы оценки симптомов (CESAS) — опросника, измеряющего девять распространенных симптомов у пациентов с раком. Чем ниже общий балл оценки, тем лучше физическое и эмоциональное состояние человека. Оказалось, что показатели CESAS снизились в обеих группах пациентов. Однако в группе FLOW-VRT-релаксации оценка по шкале физических симптомов снизилась на 4,1 балла, а по шкале эмоциональных симптомов — на 2,25 балла. В группе стандартной релаксации показатели снизились на 2,1 и 1,0 баллов соответственно.