Вирусоподобные белки вызывают потерю памяти у некоторых раковых больных

Биологи из США и Великобритании выяснили, что носители некоторых форм рака теряют воспоминания из-за того, что их опухолевые клетки вырабатывают белковые вирусоподобные частицы, заставляющие иммунитет атаковать нейроны мозга. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Юта.

© pxhere

"Эти частицы состоят из белка PNMA2, который обычно вырабатывается только клетками мозга. Некоторые опухолевые клетки также производят эту молекулу и выделяют ее в окружающую среду, что провоцирует иммунную реакцию и заставляет иммунитет атаковать нейроны", - пояснил научный сотрудник Университета штата Юта Сюй Цзюньцзе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в ходе экспериментов с культурами опухолевых клеток, которые были извлечены из организма пациентов, переживших потерю памяти и быстрое угасание когнитивных способностей после выявления у них рака почек, опухолей в репродуктивных органах и других новообразований. Все эти типы раковых клеток вырабатывали большое количество белка PNMA2, который обычно присутствует только внутри нервной системы.

Попадание этих белков в кровоток спровоцировало иммунную реакцию, на что указывает присутствие антител к этому пептиду в крови и лимфе пациентов. Последующее изучение структуры и свойств PNMA2 показало, что его молекулы способны объединяться в вирусоподобные структуры, похожие по форме и размерам на ретровирусы. Это наблюдение заставило ученых проверить, что произойдет, если ввести подобные вирусоподобные частицы в организм мышей, в чьем теле отсутствовали опухоли.

Ошибочная реакция иммунитета

Проведенные биологами опыты показали, что эти сферообразные белковые структуры вызывали у грызунов сильнейшую иммунную реакцию, причем это происходило даже в том случае, когда в инъекциях отсутствовали стимулирующие иммунитет вещества. После развития реакции у мышей начинала резко ухудшаться память и когнитивные способности, что в целом повторяло то, как меняется состояние носителей опухолей, вырабатывающих белок PNMA2.

Как предполагают исследователи, столь сильная реакция иммунитета на один из компонентов нервных клеток связана с тем, что он представляет собой фрагмент генома ретровируса, который встроился в ДНК общего предка млекопитающих примерно 100 миллионов лет назад. Впоследствии он начал использоваться нервными клетками мозга в процессе их работы, однако при этом он не потерял своей иммуногенности.