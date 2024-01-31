Ученые выявили схожие телесные ощущения от музыки в разных культурах

Музыка, универсальный язык, преодолевающий культурные границы, давно признана за свою способность вызывать у слушателей широкий спектр эмоций. Новое исследование, проведенное в Turku PET Centre (Финляндия), позволило глубже изучить этот феномен и обнаружить, что эмоциональное воздействие музыки выходит за рамки простого слухового восприятия, вызывая различные телесные ощущения, которые удивительным образом совпадают в разных культурах.

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Исследование, проведенное в сотрудничестве с Университетом Аалто и Университетом электронной науки и техники Китая, включало в себя комплексный анкетный опрос более 1500 участников из западных и азиатских стран. Участникам было предложено прослушать различные западные и азиатские песни и оценить эмоции и телесные ощущения, которые они испытывали.

Результаты оказались интересными: музыка, вызывающая чувство счастья, например бодрые мелодии с четким ритмом, обычно вызывала ощущение энергии и движения в руках и ногах. С другой стороны, музыка, вызывающая грусть, например меланхоличные мелодии, вызывала ощущение тяжести и сдавленности в области груди.

Эти результаты свидетельствуют о том, что способность музыки вызывать эмоции не является исключительно результатом культурного воспитания или личного опыта. Напротив, наша эмоциональная реакция на музыку имеет биологическую основу, поскольку схожие телесные ощущения наблюдались у участников с разным культурным происхождением.