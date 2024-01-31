Nature Medicine: веганская и кето диеты положительно влияют на иммунную систему

Веганская и кето диеты положительно влияют на врожденный и адаптивный типы иммунитета человека. К такому выводу пришли ученые из национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США. Результатами исследования они поделились в журнале Nature Medicine.

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В исследовании приняли участие 20 человек разной этнической принадлежности, пола, возраста и веса. Они были разделены на две группы в соответствии с типом питания, которого нужно было придерживаться в течение двух недель. Участники на веганской диете (характеризуется полным отсутствием животных продуктов в рационе) получали с пищей около 10% жиров и 75% углеводов. Кето-диета подразумевала употребление около 76% жиров и 10% углеводов.

Исследователи взяли у испытуемых образцы кала и мочи для дальнейшей оценки биохимических, клеточных, метаболических и иммунных реакций организма, а также отслеживания изменений в микробиоме.

Результаты показали, что оба типа питания были связаны со значительными изменениями в организме. Веганская диета повлияла на механизмы, связанные с врожденной иммунной системой (включая модуляцию противовирусных реакций). Соблюдение кето-диеты привело к значительному усилению биохимических и клеточных процессов, связанных с адаптивным иммунитетом. К ним относится улучшение способности Т-клеток (лимфоцитов) защищать организм от цитотоксического повреждающего воздействия.