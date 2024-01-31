Ученые: чеснок снижает нездоровый уровень холестерина в организме

Высокий уровень холестерина может стать проблемой для организма и привести к ряду осложнений со здоровьем. Учёные из Шанхайского университета Цзяо Тонг обнаружили, что один продукт способен снизить показатели до нормального уровня.

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Речь идёт о чесноке — дешёвом и доступном в каждом супермаркете продукте. Исследование показало, что эта пряность может снизить уровень общего и «плохого» холестерина.

Употреблять чеснок при этом нужно длительное время, но в небольших дозах. Наибольший эффект продукт оказывает у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.