Ученые: чеснок снижает нездоровый уровень холестерина в организме

Этот дешёвый продукт снижает нездоровый уровень холестерина в организме
Высокий уровень холестерина может стать проблемой для организма и привести к ряду осложнений со здоровьем. Учёные из Шанхайского университета Цзяо Тонг обнаружили, что один продукт способен снизить показатели до нормального уровня.
Речь идёт о чесноке — дешёвом и доступном в каждом супермаркете продукте. Исследование показало, что эта пряность может снизить уровень общего и «плохого» холестерина.
Употреблять чеснок при этом нужно длительное время, но в небольших дозах. Наибольший эффект продукт оказывает у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Высокий уровень холестерина приводит к накоплению липидов в артериях. Это, в свою очередь, может увеличить риса гипертонии, сердечного приступа или инсульта.
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