Можно ли людям с преддиабетом перекусывать углеводными продуктами

Перекусы углеводистыми продуктами не ухудшают состояние здоровья людей с преддиабетом. К такому выводу пришли ученые из университета штата Пенсильвания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

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В исследовании принял участие 51 взрослый доброволец с преддиабетом. Это период жизни, предшествующий заболеванию сахарным диабетом, состояние предрасположенности к этой паталогии. Участники были случайным образом распределены на две группы.

Испытуемые из первой группы ежедневно на протяжении 12 недель должны были употреблять 57 граммов сухих обжаренных и несоленых фисташек в день в качестве ночного перекуса. Контрольная группа перекусывала богатой углеводами пищей (мюсли, попкорн) в соотвествии с аналогичным графиком.

Уровни глюкозы, гликированного гемоглобина, инсулина в крови натощак, концентрация липидов (липопротеинов) в организме участников, наличие у них инсулинорезистентность и состояние их сосудов оценивались в течение двух дней подряд в начале и в конце диеты.

Результаты исследования показали, что между группами не наблюдалось существенных различий в параметрах, связанных с метаболизмом глюкозы и состоянием сосудов. Также не было выявлено разницы между показателями кровяного давления и холестерина в крови участников обеих групп.