Ученые предупредили о вреде пирамидальных пакетиков с чаем

При заваривании одного такого чайного пакетика водой, нагретой до 95 градусов, в чашке образуется около 11 миллиардов частиц микропластика.

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Ученые выяснили, что пакетированный чай может стать причиной развития онкологии. Так, согласно иссоедованию, опасность несет не сам чай, а пакетик, особенно, если речь идет о пирамидальном пакетике.

Эксперимент показал, что при заваривании такие пакетики чая выделяют 11 млрд частиц микропластика. В последующем он оседает в организме, в том числе в крови, в печени и почках, накапливается и ведет к развитию рака.

Ученые отметили, что употребление одного такого пакетика не нанесет вред организму. Но злоупотребление чаем в пирамидальном пакетике несет серьезную угрозу.