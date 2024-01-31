Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться инфекцией через гаджет

В Роспотребнадзоре выяснили, что инфекции могут передавться не только через личный контакт, но и через гаджеты. Согласно исследованиям, на поверхности телефонов, клавиатур скапливаются бактерии, в том числе патогенные.

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Сначала они попадают на руки, после чего проникают в организм и происходит заражение, рассказали в управлении.

Чтобы минимизировать риск заражения, эксперты рекомендовали дезинфицировать не только руки, но и гаджеты, в том числе экраны.

Контактируя с последними есть шанс заразиться. Вирусы и бактерии, которые обитают на экранах и корпусе гаджетов сперва попадают на руки, а потом в организм.

Лучше всего обрабатывать антисептическими средствами на основе спирта.