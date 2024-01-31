Почему люди так любят сладкое: мнение ученых

Сахар представляет собой простой углевод, обеспечивающий организм быстрым источником энергии. Содержится он во многих продуктах и напитках, которые мы потребляем каждый день: в том числе в фруктах и овощах.

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Линдси Мэлоун, преподаватель кафедры питания Университета Кейс Вестерн Резерв, рассказала подробнее о физическом и психическом воздействии сахара на организм.

Во рту человека и в его кишечнике есть рецепторы, реагирующие на сладкий вкус. Эти рецепторы передают информацию через сенсорные афферентные волокна (или нервные волокна) в определённые части мозга, участвующие в восприятии вкуса.

Сахар и другие продукты, повышающие уровень глюкозы в крови, стимулируют систему вознаграждения в мозгу и могут вызывать тягу к еде. То же самое касается очень вкусных продуктов: солёных, сладких, сливочных, лёгких в употреблении.

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Центральная нервная система человека тесно связана с пищеварительным трактом. Во время употребления сладкой пищи уровень сахара в крови повышается и мозг как бы говорит: «Это хорошо, мне это нравится. Продолжайте есть это».

Люди запрограммированы на поиск быстрого источника энергии на случай голода или потребности в дополнительной энергии. Гены человека изменяются не так быстро, как мир вокруг него.

Также у нас формируются ассоциации с продуктами, которые усиливают тягу к еде. Например, если человек привык есть пончик и запивать его кофе, но неудивительно, что при употреблении этого напитка ему каждый раз будет хотеться пончика.