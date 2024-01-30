Ученые: просматривание фото еды в соцсетях может привести к лишнему весу

Исследования показали, что регулярный просмотр фотографий с едой может привести к ожирению, сообщает Daily Mail.

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Шестидесяти трем добровольцам было предложено в течение 15 минут просматривать фотографии сочных гамбургеров, хрустящих чипсов и сырной пиццы в соцсетях. После этого ливанские эксперты опросили респондентов об их пристрастиях и настроении.

Результаты показали, что они чувствовали больший голод после просмотра фотографий нездоровой пищи, чем когда они смотрели фотографии животных, путешествий и природы. Кроме того, у участников также была более сильная тяга к соленой, острой и жирной пище.

Ученые из Ливанско-Американского университета предупредили, что их результаты показывают, что простой просмотр фотографий еды в социальных сетях может быть «проблемным», поскольку он влияет на диетический выбор людей и повышают вероятность того, что пользователи будут выбирать калорийные варианты.

Однако, по мнению исследователей под руководством доктора Надин Зини, доцента кафедры питания, влияние соцсетей на тягу к еде и ее выбор «недостаточно изучены».