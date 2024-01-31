Китайские ученые испытали новый метод лечения врожденной глухоты

Группа китайских ученых разработала генный препарат, восстанавливающий слух у пациентов с врожденной глухотой.

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В Китае ученые разработали генный препарат RRG-003, который вводится в организм путем инъекций. В ходе клинических испытаний экспериментальной генной терапии они смогли восстановить слух у детей, родившихся глухими.

Для проведения исследования было отобрано шесть детей с аутосомно-рецессивной глухотой девятого типа. Инъекции препарата вводились во внутреннее ухо пациентов. В результате у пятерых участников было замечено значительное улучшение слуховых и речевых функций.