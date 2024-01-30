Булимия и анорексия: врачи рассказали о вреде циклического набора веса

Группа ученых в рамках исследования пришла к выводу, что циклический набор веса может быть вреден не только в физическом плане, но и ментальном. Например, большое эмоциональное давление на человека оказывают переедания после затяжной диеты. Данные исследования были опубликованы в научном издании Qualitative Health Research.

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В эксперименте ученых было задействовано 36 человек, у которых так или иначе наблюдались колебания веса. Многие из них садились на диету не с целью улучшить свое здоровье, а чтобы не стать жертвой насмешек общества. Однако на фоне стресса от публичного обсуждения люди вновь срывались.

Именно в их пищевом поведении наблюдалась цикличность

По мнению исследователей, данные голодовки могут стать причиной для развития эмоционального переедания. Оно, в свою очередь, может приводить к более серьезным последствиям, к числу которых относится развитие анорексии, булимии и орторексии, следует из публикации.

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