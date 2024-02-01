Стало известно, страдали ли древние греки и римляне болезнью Альцгеймера

Ученые из университета штата Калифорния выяснили, что около 2000-2500 лет назад древние греки и римляне предположительно страдали болезнью Альцгеймера намного реже в сравнении с людьми XXI века. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

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В своем исследовании ученые сосредоточились на анализе классических древнегреческих и древнеримских медицинских текстов. Они искали в них упоминания о признаках болезни Альцгеймера, таких как снижение когнитивных способностей — ухудшение памяти, снижение навыков пространственного ориентировния, развитие речевых нарушений.

Исследователи обнаружили всего несколько упоминаний о легких когнитивных нарушениях в изучаемых древнегреческих текстах. Также они выявили по крайней мере четыре утверждения, которые предполагают описание прогрессирующего слабоумия у древних римлян. Тем не менее, по мнению ученых, нельзя с уверенностью утверждать, что они связаны с болезнью Альцгеймера.