Стало известно, страдали ли древние греки и римляне болезнью Альцгеймера

Ученые из университета штата Калифорния выяснили, что около 2000-2500 лет назад древние греки и римляне предположительно страдали болезнью Альцгеймера намного реже в сравнении с людьми XXI века. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).
В своем исследовании ученые сосредоточились на анализе классических древнегреческих и древнеримских медицинских текстов. Они искали в них упоминания о признаках болезни Альцгеймера, таких как снижение когнитивных способностей — ухудшение памяти, снижение навыков пространственного ориентировния, развитие речевых нарушений.
Исследователи обнаружили всего несколько упоминаний о легких когнитивных нарушениях в изучаемых древнегреческих текстах. Также они выявили по крайней мере четыре утверждения, которые предполагают описание прогрессирующего слабоумия у древних римлян. Тем не менее, по мнению ученых, нельзя с уверенностью утверждать, что они связаны с болезнью Альцгеймера.
Также научный коллектив изучил множество древних медицинских трудов древнегреческого врача Гиппократа и его последователей. В тексте перечислены болезни, часто проявляющиеся в пожилом возрасте, такие как глухота и расстройства пищеварения. Однако в текстах не упоминалось о потере памяти.