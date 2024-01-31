Ученые: томатный сок способен уничтожить сальмонеллу

Исследователи выяснили, что сок из томатов может уничтожать Salmonella Typhi и другие кишечные патогены, наносящие вред пищеварительной и мочевыводящей системе организма.

Чонмин Сон, автор исследования, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Корнелльского университета, пояснил, что целью работы было выяснить – могут ли томаты и томатный сок убивать кишечные патогены, и, если да, то за счёт чего.

На первом этапе команда учёных подтвердила – томатный сок убивает Salmonella Typhi. Затем они изучили геном томата для обнаружения в нём антимикробных пептидов- микробелков, повреждающих бактериальную мембрану.

Были выбраны четыре вероятных антимикробных пептида, которые проверили на эффективность воздействия против сальмонеллы. Выяснилось, что два пептида побеждают вредоносные бактерии.

Открытием явилось и то, что томатный сок показал результативность в уничтожении не только S. Typhi и его гипервирулентных вариантов, но и других бактерий, приводящих к патологиям пищеварительного тракта и мочевыводящих путей. Два антимикробных пептида могут уничтожать все эти патогены, повреждая их бактериальную мембрану – защитный слой.