«Быстрее, но хуже»: ученые сообщили о вреде алкоголя перед сном
Ученые Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley рассказали о вреде алкогольных напитков, употребляемых перед сном. Это плохо влияет на качество сна.
Быстрая фаза сна занимает примерно 20 процентов обычного ночного сна, но при этом выполняет важные функции. Люди, которые не получают ее в достаточном количестве, могут испытывать проблемы с остротой ума и памятью, сообщает Лента со ссылкой на результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Sleep.
В исследовании приняли участие 30 взрослых добровольцев, которые два раза провели три ночи в контролируемых лабораторных условиях. Их разделили на две группы, в одной из которых участники употребляли напиток с добавлением алкоголя за час до сна.
Употребление всего одного алкогольного напитка приводило к увеличению продолжительности медленной фазы сна на протяжении всех трех ночей, а также уменьшало продолжительность быстрого сна.
В целом ученые обнаружили, что добровольцы могли быстрее заснуть после употребления алкоголя, но качество их сна ухудшалось из-за сокращения периодов быстрого сна.
Ранее Росстат в сборнике «Здравоохранение в России-2023» сообщил, что впервые за десять лет в стране вновь фиксируется рост числа людей, страдающих от алкогольной зависимости.