«Быстрее, но хуже»: ученые сообщили о вреде алкоголя перед сном

Ученые Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley рассказали о вреде алкогольных напитков, употребляемых перед сном. Это плохо влияет на качество сна.

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Быстрая фаза сна занимает примерно 20 процентов обычного ночного сна, но при этом выполняет важные функции. Люди, которые не получают ее в достаточном количестве, могут испытывать проблемы с остротой ума и памятью, сообщает Лента со ссылкой на результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Sleep.

В исследовании приняли участие 30 взрослых добровольцев, которые два раза провели три ночи в контролируемых лабораторных условиях. Их разделили на две группы, в одной из которых участники употребляли напиток с добавлением алкоголя за час до сна.

Употребление всего одного алкогольного напитка приводило к увеличению продолжительности медленной фазы сна на протяжении всех трех ночей, а также уменьшало продолжительность быстрого сна.

В целом ученые обнаружили, что добровольцы могли быстрее заснуть после употребления алкоголя, но качество их сна ухудшалось из-за сокращения периодов быстрого сна.