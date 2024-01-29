Результаты нового исследования, опубликованного экспертами из Университета Эксетера, показали, что увлечение игрой на музыкальных инструментах на протяжении всей жизни связано с лучшим здоровьем мозга в пожилом возрасте. Это стало известно по результатам анализа данных более тысячи взрослых старше 40 лет.

Исследование PROTECT, на котором основаны результаты новой научной работы, проводится уже 10 лет. В нём принимали участие более 25 тысяч человек старше 40 лет. Эксперты хотели выяснить, как игра на музыкальном инструменте или пение в хоре влияет на состояние мозга людей.

Результаты проведённого анализа показали, что игра на музыкальном инструменте, особенно на фортепиано, связана с улучшением памяти и способности решать сложные задачи. Другими словами, с исполнительной функцией. И если человек продолжает играть и в более позднем возрасте, то это ещё больше улучшает здоровье его мозга.

Также в научной работе говорится, что с лучшей работой мозга связано пение. Хотя это может объясняться и социальными факторами участия в хоре или группе.