Ученые объяснили эффективность цисплатина в лечении рака мочевого пузыря
Американские исследователи обнаружили, что химиотерапия рака мочевого пузыря цисплатином работает лучше, если организм уже выработал минимальный иммунный ответ против опухоли. Препарат повреждает ДНК в раковых клетках и может улучшить иммунную работу организма в борьбе с опухолью. В будущем ученые разработают новые схемы лечения рака на основе цисплатина.
Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.Ежегодно в мире регистрируется около 400 тысяч новых случаев рака мочевого пузыря (РМП). Особенно сложным случаем считается метастатический рак, клетки которого распространяются по разным частям организма. Ученые давно выяснили, что при РМП лучше всего работает химиотерапия цисплатином — препаратом, содержащим металл платину. Однако механизмы, с помощью которых вещество уничтожает раковые клетки, до сих оставались неизвестны.
Американские ученые решили выяснить, как цисплатин действует на опухоль. Для этого они проанализировали материалы международных клинических испытаний препарата. Оказалось, что цисплатин повреждает ДНК в раковых клетках мочевого пузыря. Это меняет преобразование наследственной информации в РНК или белки, и иммунная система организма лучше находит раковые клетки.
Также исследование показало, что химиотерапия цисплатином может работать лучше, если организм раньше уже вырабатывал иммунный ответ против опухоли.По словам авторов, изучение цисплатина объяснило, как этот препарат обеспечивает длительный контроль опухоли у пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря. Ученые планируют разработать новые схемы лечения с иммуномодулирующим эффектом химиотерапии на основе цисплатина.