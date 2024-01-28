Ученые выяснили, что три чашки чая в день продлевают молодость

Исследование, проведенное учеными из Sichuan University (КНР), показало, что употребление трех чашек чая в день может продлить молодость организма.

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Чай содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают защитить клетки от повреждений и замедлить процесс старения. Исследование также выявило, что у поклонников чая меньше возрастных изменений на коже, а также улучшается общее состояние здоровья и снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако важно помнить, что употребление чая должно быть умеренным, и рекомендуется предпочитать натуральный чай без добавления сахара или молока. Эти результаты подчеркивают важность включения чая в стратегии здорового старения.