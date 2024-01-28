Ученые выяснили сколько раз женщине нужно заниматься сексом, чтобы быть здоровой
Одного раза интимной близости в неделю достаточно, чтобы в женском организме сохранялся нормальный гормональный фон. К такому выводу пришли учёные Техасского университета (США), пишет «Московский комсомолец» в воскресенье, 28 января.
Исследователи в течение длительного времени измеряли уровень эстрогена у трёх групп, в первой дамы вели регулярную половую жизнь, во второй имели периодические отношения и в третьей вообще были целомудренны.
После секса у женщин не только резко повышается эстроген, но и вырабатываются гормоны допамин и серотонин, вызывающие приятное ощущение эйфории. Исследователи пришли к выводу, что женщинам лучше вообще отказаться от секса, чем заниматься им от случая к случаю. При этом самоудовлетворение не будет иметь необходимого эффекта, так как незначительно меняет гормональный фон.
«Главная проблема заключается в том, что эпизодический секс, который случается нерегулярно и сопровождается сменой партнёров, вызывает сильный скачок уровня гормонов, который затем, в отсутствии продолжения, также резко снижается, — считает отечественный сексолог Олег Шевченко.