Ученые выяснили сколько раз женщине нужно заниматься сексом, чтобы быть здоровой

Исследователи в течение длительного времени измеряли уровень эстрогена у трёх групп, в первой дамы вели регулярную половую жизнь, во второй имели периодические отношения и в третьей вообще были целомудренны.

После секса у женщин не только резко повышается эстроген, но и вырабатываются гормоны допамин и серотонин, вызывающие приятное ощущение эйфории. Исследователи пришли к выводу, что женщинам лучше вообще отказаться от секса, чем заниматься им от случая к случаю. При этом самоудовлетворение не будет иметь необходимого эффекта, так как незначительно меняет гормональный фон.