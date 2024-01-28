Ученые назвали работу, связанную с повышенным риском смертности

JAMA Network Open: сидячая работа увеличивает риск смерти от болезней сердца на 34%.

© Родной город

Ученые из Тайбэйского медицинского университета в Тайване выяснили, что длительное сидение на рабочем месте может увеличить риск смерти от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в издании JAMA Network Open.

Участие в исследовании приняли 481 688 человек, у которых не было в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдение за добровольцами велось 12 лет: с 1996-го по 2017 год. Периодически участники заполняли анкеты об истории болезни и образе жизни, а также предоставляли биологические материалы для тестирования.

60% испытуемых основную часть рабочего дня сидели, 10% – в основном не сидели и 29% чередовали двигательную активность и сидение. За весь период наблюдения умерли 26 257 участников исследования. Причем 57% из них большую часть рабочего времени сидели.