Ученые вернули слух одиннадцатилетнему мальчику с "глубокой глухотой"

Эта работа американских ученых, несомненно, является большим прорывов в медицине.

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Они вернули слух 11-летнему мальчику Айссаму Даму. У него с рождения была диагностирована "глубокая глухота". Такой человек не может слышать звуки даже со слуховым аппаратом. Причина - генетические мутации. А конкретно - ошибка в одном гене, которая не дала вырабатывать белок отоферлин. Он участвует в формировании слуха.

Задача проводивших операцию ученых - ввести мальчику ген, ответственный за выработку нужного белка. Сама технология уже хорошо известна и применяется в биоинженерии. Для транспортировки гена используется специально подобранный безвредный вирус. В данном случае хирурги таким способом ввели в ушную улитку мальчика рабочие гены для выработки отоферлина. Через некоторое время белок начал у него вырабатываться почти как у здорового человека.

Спустя четыре месяца после операции слух Айссама Дама улучшился до такой степени, что он не может распознавать лишь некоторые звуки. К сожалению, несмотря на восстановление слуха, мальчик никогда не научится говорить. Дело в том, что области мозга, которые отвечают за речь, окончательно формируются уже к 5 годам.

Пока врачи исправили аномалии только в одном гене. Но в будущем с помощью биотехнологий они смогут восстанавливать слух, потерянный из-за других генов.