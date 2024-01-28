Эта форма мужской груди укажет на риск ранней смерти: мнение ученых

Исследователи обнаружили, что у мужчин с набухшей грудью вероятность не дожить до 75 лет на треть выше, чем у остальных. Это состояние называют гинекомастией. Изменения могут варьироваться от едва заметных до серьезных, когда грудь мужчины напоминает женскую. Результаты были опубликованы в научном журнале BMJ Open. Ученые из университетской больницы Копенгагена изучили 23 000 пациентов мужского пола — за некоторым наблюдали более двух десятков лет.

В целом обладатели большой груди подвергаются на 37% более высокому риску ранней смерти от разных причин по сравнению с теми, кто не сталкивался с этой проблемой. Чаще всего гинекомастия встречается у мальчиков-подростков и мужчин старшего возраста. Она может быть вызвана ожирением, а также дисбалансом между уровнями тестостерона и эстрогена, который может наблюдаться у подростков или у пожилых мужчин, поскольку с возрастом они вырабатывают меньше тестостерона.