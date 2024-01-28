Ученые нашли связь между образованностью и продолжительностью жизни

Специалисты американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья выяснили, что чем образованнее человек, тем меньше риск ранней смерти. К такому выводу ученые пришли на основе более чем 600 научных исследований.

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«Каждый дополнительный год обучения в школе или университете снижает риск умереть от любых причин примерно на 2 %. Эффективнее всего заниматься до 49 лет, потом влияние на продолжительность жизни сохраняется, но в меньшей степени», – написала у себя в телеграм-канале доктор Павлова.

На 13 % ниже смертность среди тех, кто проучился хотя бы шесть лет. У выпускников школ риск умереть уменьшается на 25 %. У тех, кто проучился в школе и вузе, риск смерти снижается на 34 %.

Кроме того, польза от получения новых знаний сопоставима с регулярным употреблением овощей, а отсутствие образования наносит вред, сопоставимый с курением сигарет на протяжении нескольких лет.