Врач перечислила эфирные масла, которые благотворно воздействуют на мозг пациентов с Альцгеймером
Профессор Института фармации Сеченовского университета Снежана Агатонович-Куштрин рассказала «Известиям» о благоприятном влиянии эфирных масел на течение болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
Она пояснила, что было проведено научное исследование, которое показало, что травы семейства Lamiaceae помогают бороться с деменцией. Учёные считают, что в будущем эфирные масла мяты, мелиссы, лаванды, шалфея и розмарина, пройдя ряд испытаний, станут действенным препаратом для лечения болезни Альцгеймера.
Эфирные масла содержат органические соединения - терпены и терпеноиды, которые могут подавлять фермент ацетилхолинэстеразу, разрушающую в головном мозге ацетилхолин. Последний играет значительную роль в когнитивных функциях, в частности в процессах формирования памяти и обучения.
Ароматерапия с эфирными маслами трав семейства Lamiaceae замедляет развитие когнитивных нарушений и улучшает качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера.
«Работа ещё продолжается, но мы уже получили многообещающие результаты. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что некоторым пациентам удалось помочь, они испытывали облегчение от ароматерапии. Полностью эфирные масла не могут исцелить больного, но могут облегчить его состояние», - уточнила профессор.