Врач перечислила эфирные масла, которые благотворно воздействуют на мозг пациентов с Альцгеймером

«Работа ещё продолжается, но мы уже получили многообещающие результаты. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что некоторым пациентам удалось помочь, они испытывали облегчение от ароматерапии. Полностью эфирные масла не могут исцелить больного, но могут облегчить его состояние», - уточнила профессор.