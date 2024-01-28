Ученые поняли, как «заставить» людей соглашаться на просьбы

В своем исследовании ученые из Корнельского университета и Мичиганского университета представили новый подход к получению подлинного согласия. Результаты исследования свидетельствуют о том, что предоставление людям сценария отказа на просьбы может значительно повысить их готовность ответить «нет» на просьбы.

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Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, подчеркивает, что отказ от просьбы сопряжен с трудностями, которые часто приводят к молчаливому согласию, вызванному неловкостью или чувством вины. Это явление может иметь пагубные последствия как для отдельных людей, так и для организаций, поскольку вынужденное согласие может породить обиду и помешать открытому общению.

Для решения этой проблемы исследователи предложили вмешательство, основанное на сценарии, когда просители явно предоставляют людям заранее определенную фразу для выражения своего отказа. Такой подход перекладывает бремя отказа с человека на просителя, что позволяет людям легче «отстаивать свои границы».