Сетчатку глаза и гены стали использовать для предсказания риска заболеваний

В своем новаторском исследовании ученые из Массачусетского офтальмологического центра (Mass Eye and Ear), входящего в состав Mass General Brigham, и Института Броуда MIT и Гарварда объединили визуализацию сетчатки, генетику и Big Data, чтобы предсказать риск развития глазных и системных заболеваний у человека в будущем.

Исследование, опубликованное 24 января в журнале Science Translational Medicine, показало, что истончение различных слоев сетчатки связано с повышенным риском развития глазных, нервно-психических, сердечных, метаболических и легочных заболеваний. Исследователи также выявили генетические локусы, связанные с истончением сетчатки, что может помочь в разработке персонализированных планов лечения и будущих терапий для глазных заболеваний, таких как глаукома и макулярная дегенерация.

Результаты исследования имеют несколько важных последствий для здравоохранения. Во-первых, они могут позволить врачам проводить более персонализированную оценку риска для своих пациентов. Это поможет людям принимать профилактические меры, чтобы снизить риск развития заболеваний. Во-вторых, исследование может привести к разработке новых стратегий скрининга и лечения целого ряда заболеваний.

Результаты исследования пока находятся на ранних стадиях.