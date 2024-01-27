В России разработали новую технологию восстановления тканей печени

Специалисты Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разрабатывают новую технологию восстановления тканей печени. Традиционная терапия этого органа основана на использовании медикаментов.

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«Здесь же разрабатывается подход, который позволит вне организма выращивать определенную ткань и потом уже в процессе трансплантации обеспечивать сращивание тканей, ускорение процессов регенерации и, самое главное, восстановление функций органа», – рассказал Павел Цыганков, руководитель проекта, старший научный сотрудник Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

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Новые ткани развиваются на каркасе из аэрогеля. Это легкий, нетоксичный, относительно прочный материал, который не вредит живым клеткам. Еще одна его важная особенность – высокая удельная площадь его поверхности – пористость. Внутри материала много полостей, пузырьков с воздухом. Если сложить площади их поверхностей, счет пойдет на сотни квадратных метров.

Места хватит и для специальных добавок, в том числе и тех, которые стимулируют или ограничивают рост тканей. Это необходимо для оптимального формирования трехмерной структуры печени.

«Аэрогель постепенно деградирует, не нанося вреда нашему организму, постепенно клетки зарастают и формируется здоровая ткань», – отметил Андрей Абрамов, младший научный сотрудник, ассистент кафедры Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Сохранить здоровье новому органу помогает каркас без микробов и патогенных организмов. Для его стерилизации авторы проекта применяют особые методы, позволяющие не повредить хрупкую основу из аэрогеля.

«Мы используем углекислый газ под высоким давлением, а также добавляем сильные стерилизующие компоненты: пероксид водорода или надуксусную кислоту», – объяснил Павел Цыганков.