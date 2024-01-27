Ученые смогут предсказывать риск переломов простым тестом на ходьбу

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые из Института медицинских исследований Гарвана обнаружили, что простой тест на ходьбу может быть мощным предиктором риска переломов у пожилых людей.

Исследование, в котором были проанализированы данные почти 267 000 взрослых в возрасте 45 лет и старше, показало, что люди, которые сообщали о трудностях при ходьбе на один километр, значительно чаще сталкивались с переломами в течение последующих пяти лет. У женщин этот риск увеличивался на 60%, а у мужчин — более чем на 100%.