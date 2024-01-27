Ученые: лакрица может повышать кровяное давление

Потребление лакрицы (солодки) повышает артериальное давление больше, чем считалось ранее. Это показало исследование, опубликованное в журнале AJCN.

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Предыдущие исследования показали, что солодка может повышать артериальное давление из-за содержащейся в ней глицирризовой кислоты. В новом эксперименте 14 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 30 лет принимали солодку в количестве, эквивалентном 100 мг глицирризовой кислоты.

Средние уровни систолического и диастолического давления составляли 109,1 мм рт.ст. и 65 мм рт. ст. соответственно. Ежедневное употребление солодки в течение двух недель привело к повышению систолического давления на три мм рт.ст., а также уровней гормонов альдостерона и ренина, которые играют важную роль в контроле артериального давления.

Ученые заключили, что необходимо дальнейшее изучение влияния солодки, в том числе кондитерской, на давление и сердечно-сосудистую систему в целом. Также они отметили, что Всемирная организация здравоохранения и Европейский союз признают безопасным употребление менее 100 мг глицирризовой кислоты с продуктами в день.