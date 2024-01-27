Ученые выяснили, какая музыка снимает стресс

Ученые из университета Неймегена установили, что музыка существенно снижает уровень стресса, при этом жанр не имеет значения. Об этом сообщается в материале на сайте университета.

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«В обществе, где постоянный стресс может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, эмоциональному выгоранию и депрессии, важно искать способы хорошего снятия стресса. И исследования показывают, что музыка в сочетании с терапией может дать хорошие результаты. Однако до сих пор неясно, какую именно музыку стоит слушать для снятия стресса», – говорится в пресс-релизе.

Ученые опросили почти 500 человек различных национальностей о песнях, которые помогают им почувствовать себя лучше. На основе опроса был сформирован список из более чем тысячи композиций. Исследователи обнаружили, что песни, снимающие стресс, имеют общие характеристики: мягкое мажорное звучание, энергичное минорное, а также тональность Е с умеренным темпом в такт 4/4.

Затем ученые провели исследование: 200 человек подверглись стрессу, после чего им дали послушать 10 минут аудиозаписей, в число которых входила музыка от стресса. По итогам стало известно, что композиции из отобранных песен помогли снизить стресс.