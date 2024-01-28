eLife: пассивное знакомство с предметом помогает быстрее освоить новый навык

Пассивное знакомство с предметом может ускорить обучение. Это показало исследование на мышах, опубликованное в журнале eLife. Данные подтверждают идею о том, что просмотр фильмов на иностранном языке может ускорить его изучение.

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Изучение нового навыка требует регулярной практики в течение длительного времени. Однако предыдущие исследования показали, что ускорить этот процесс может пассивное воздействие. Например, просмотр фильмов на иностранном языке или прослушивание музыки при обучении игре на музыкальном инструменте.

Однако узнать, что именно происходит в мозге человека при пассивном воздействии, сложно. Поэтому в новом исследовании ученые провели эксперимент на мышах. Они научили животных тянуться к награде в определенном месте в ответ на особые звуки. Затем часть мышей также подвергли пассивному воздействию этих звуков в их обычной жизни. Эти животные стали эффективнее выполнять задачу и чаще получать лакомство.