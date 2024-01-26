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Американские ученые заявили, что голодание полезно для здоровья

Американские ученые выяснили, что голод продлевает жизнь. Заявление сделано по итогам эксперимента на плодовых мушках.

Американские ученые заявили, что голодание полезно для здоровья
© runews24.ru

В частности, ученые Мичиганского университета в США провели исследование на двух группах насекомых, одну из которых кормили пищей с пониженным содержанием аминокислот ВСАА, а вторую привычной едой.

В результате мушки из первой группы постоянно испытывали чувство голода, что заставляло их потреблять повышенное количество дрожжей.

Второй группе мушек стимулировали активацию нервных клеток, ответственных за чувство голода, с использованием красного света.

В результате эти мушки ели в два раза больше пищи, чем обычно, но все равно испытывали чувство голода.

Дальнейшее изучение показало, что обе группы мушек в результате жили заметно дольше обычных насекомых.

Ученые пришли к выводу, что на продление жизни повлияло постоянное чувство голода.

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