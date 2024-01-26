Американские ученые заявили, что голодание полезно для здоровья

Американские ученые выяснили, что голод продлевает жизнь. Заявление сделано по итогам эксперимента на плодовых мушках.

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В частности, ученые Мичиганского университета в США провели исследование на двух группах насекомых, одну из которых кормили пищей с пониженным содержанием аминокислот ВСАА, а вторую привычной едой.

В результате мушки из первой группы постоянно испытывали чувство голода, что заставляло их потреблять повышенное количество дрожжей.

Второй группе мушек стимулировали активацию нервных клеток, ответственных за чувство голода, с использованием красного света.

В результате эти мушки ели в два раза больше пищи, чем обычно, но все равно испытывали чувство голода.

Дальнейшее изучение показало, что обе группы мушек в результате жили заметно дольше обычных насекомых.

Ученые пришли к выводу, что на продление жизни повлияло постоянное чувство голода.